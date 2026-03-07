В Дубае сообщили о ракетной угрозе

Жители Дубая получили сообщения о возможной ракетной угрозе. Об этом, ссылаясь на своего корреспондента, пишет РИА Новости.

«В связи с текущей ситуацией и потенциальной ракетной угрозой немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств», — указано в сообщении.

Как отмечает агентство, министерство обороны ОАЭ также сообщило о перехвате ракет и беспилотников, летящих со стороны Ирана, с помощью систем ПВО.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров заявил, что страны Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) столкнутся с серьезными экономическими проблемами в случае блокады Ормузского пролива.