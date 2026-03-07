Иран ударил по зданию в Бахрейне с офицерами Совета стран Персидского залива

ССАГПЗ: Иран атаковал здание в Бахрейне с офицерами из стран Персидского залива

Иран атаковал здание в Бахрейне, в котором находились офицеры из группы, служившей в объединенном центре морских операций Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будейви, передает телеканал Sky News Arabia.

Он уточнил, что в здании находились офицеры Военно-морских сил Катара. Аль-Будейв назвал атаку неприемлемым враждебным актом, который противоречит международным нормам. По его мнению, удар в очередной раз продемонстрировал эскалационный подход Ирана к странам ССАГП. Генсек ССАГПЗ добавил, что безопасность стран Совета неделима и отметил, что любое нападение на одну из стран или их совместные силы является нападением на всех.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился с посланием к лидерам стран Ближнего Востока после ударов по объектам государств региона.

3 марта научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль в беседе с «Лентой.ру» допустил, что страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных ударов по их территории.