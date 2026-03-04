Реклама

19:12, 4 марта 2026

Президент Ирана обратился к лидерам стран Ближнего Востока

Президент Ирана Пезешкиан обратился с посланием к лидерам стран Ближнего Востока
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился с посланием к лидерам стран Ближнего Востока после ударов по объектам государств региона. Он опубликовал его в своем аккаунте социальной сети Х.

«Уважаемые лидеры дружественных и соседних стран, мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путем, но американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и по-прежнему считаем, что мир в регионе должен обеспечиваться странами региона», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что США пытаются убедить страны ближневосточного региона, пострадавшие в результате эскалации ситуации в регионе, присоединиться к нанесению ударов по Ирану. При этом отмечается, что сейчас страны Персидского залива рассчитывают на скорую деэскалацию конфликта и окончание военной операции.

3 марта научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль в беседе с «Лентой.ру» допустил, что страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных ударов их территории.

