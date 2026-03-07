Капитан СКА Плотников провел 1000-й матч в КХЛ

Капитан СКА Плотников стал четвертым игроком, который провел 1000 матчей в КХЛ

Капитан СКА Сергей Плотников стал четвертым игроком в истории, который провел 1000 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Юбилейным для 35-летнего нападающего стал выездной матч с московским «Динамо». Кроме него, рубеж в 1000 матчей в лиге преодолели Евгений Бирюков (1001), Илья Каблуков (1044) и Вадим Шипачев (1121).

Плотников дебютировал в КХЛ в сезоне 2009/10 в составе «Амура». После этого он выступал за «Локомотив», СКА, «Металлург» и ЦСКА.

В составе СКА и ЦСКА хоккеист трижды выигрывал Кубок Гагарина — в 2017, 2022 и 2023 годах. Кроме того, он стал чемпионом мира-2014 и серебряным призером зимней Олимпиады-2022.