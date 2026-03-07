«Лента.ру» запустила специальный цикл материалов к 45-летию Ленинградского рок-клуба

«Лента.ру» запустила цикл материалов к 45-летию Ленинградского рок-клуба

На «Ленте.ру» начал выходить специальный цикл материалов, посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба. 7 марта 1981 года в Межсоюзном клубе самодеятельного творчества состоялся первый концерт объединения, на котором выступили «Пикник», «Мифы», «Зеркало» и «Россияне».

Специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко поговорил «с героями прекрасного и трагического времени уже ушедшей страны» — участниками групп «Алиса», «Аукцыон», «Пикник», «Санкт-Петербург» и не только. В материалах используются архивные фотографии, многие из которых публикуются в СМИ впервые.

До создания Ленинградского рок-клуба концерты отечественных рок-групп проходили подпольно. Его появление привело к бурному росту популярности рока в СССР, а также организации подобных объединений в Москве, Свердловске, Новосибирске и других городах.