15:06, 7 марта 2026Мир

Минобороны Великобритании признало свое присутствие на Украине

Минобороны Великобритании признало наличие цехов на территории Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Великобритания располагает четырьмя цехами для ремонта военной техники на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

«Великобритания впервые раскрыла свои объекты по техническому обслуживанию, ремонту и капитальной реконструкции техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации», — указано в сообщении.

Отмечается, что на стадии планирования находится пятый цех. Объекты, работающие по контрактам Минобороны Великобритании с британскими и украинскими работниками, ремонтируют бронетехнику, включая предоставленные Украине бронетранспортеры CVR-T, машины поддержки Hunsy и легкие орудия L119.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Удары наносились с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. Все цели были достигнуты.

