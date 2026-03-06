Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:55, 6 марта 2026Россия

Москалькова поделилась подробностями спасения россиян с Украины

Москалькова отметила роль миссии РФ в Женеве в спасении россиян с Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Global Look Press

В возвращении жителей Курской области с Украины немаловажную роль сыграла миссия России в Женеве. На это указала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, миссии России удалось сделать приоритетной тему возвращения гражданских. «Большую роль сыграла здесь миссия России в переговорном процессе Женевского формата, когда тема о возвращении гражданских лиц так же, как и тема обмена военнопленными, стала в повестке в качестве приоритета», — сказала омбудсмен, комментируя возвращение трех жителей Курской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в результате обмена вернул 300 солдат и двух гражданских.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    Порошенко отказался возвращать долг за аренду офиса в центре Киева и захватил помещение

    Трамп назвал два варианта безоговорочной капитуляции Ирана

    Иран пообещал США и Израилю «большие чудеса»

    Москалькова поделилась подробностями спасения россиян с Украины

    В Иране назвали самую большую ошибку США и Израиля

    Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире

    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

    Продюсера Газманова арестовали за мошенничество

    Мерц объяснил свое поведение во время встречи с «ударившим» его Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok