Москалькова отметила роль миссии РФ в Женеве в спасении россиян с Украины

В возвращении жителей Курской области с Украины немаловажную роль сыграла миссия России в Женеве. На это указала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, миссии России удалось сделать приоритетной тему возвращения гражданских. «Большую роль сыграла здесь миссия России в переговорном процессе Женевского формата, когда тема о возвращении гражданских лиц так же, как и тема обмена военнопленными, стала в повестке в качестве приоритета», — сказала омбудсмен, комментируя возвращение трех жителей Курской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в результате обмена вернул 300 солдат и двух гражданских.