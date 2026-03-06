Реклама

14:19, 6 марта 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал новый обмен пленными с Россией

Зеленский: Украина в результате обмена вернула 300 солдат и двух гражданских
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Zelenskiy via Telegram / Handout via Reuters

Украина в результате обмена пленными с Россией вернула 300 солдат и двух гражданских лиц. Гуманитарные мероприятия прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также сегодня удалось вернуть двух украинских гражданских лиц», — говорится в публикации.

Украинский лидер добавил, что, помимо рядовых солдат и сержантов, из плена также удалось вернуть офицеров. Некоторые из обменянных находились в плену с 2022 года.

Ранее МИД России сообщил, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Первый этап, во время которого вернули 200 российских солдат, уже состоялся накануне.

