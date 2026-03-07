Реклама

На Украине обеспокоились последствиями решений Словакии и Венгрии

ЕП: Решение Венгрии и Словакии блокировать экспорт нанесет удар доходам Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Украине обеспокоились последствиями решений Словакии и Венгрии заблокировать украинский экспорт и частично энергоснабжение из-за спора по транзиту нефти через нефтепровод «Дружба». Об этом пишет «Европейская правда» (ЕП).

Журналисты отметили, что для Украины угрозы премьер-министров Виктора Орбана и Роберта Фицо означают ограничение экспорта товаров и энергоресурсов, подорожание горючего, удар по экономике, бюджету и валюте, потому что ЕС — главный рынок для республики, миллиардные потери для бизнеса.

«Это серьезная угроза доходам Украины», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил, что Будапешт остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба».

Словакия, в свою очередь, прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Обе страны заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы.

