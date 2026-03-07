Названа самая вредная для здоровья кишечника категория продуктов

Врач Мотылева: Ультрапереработанные продукты вредят здоровью кишечника

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева рассказала, какие продукты вредят здоровью кишечника больше всего. Их она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Самой вредной для здоровья ЖКТ категорией еды врач назвала ультрапереработанные продукты. Она предупредила, что регулярное потребление более 500 граммов колбасы, сосисок, ветчины в неделю повышает риск развития колоректального рака — злокачественного новообразования слизистой оболочки толстой или прямой кишки.

Также, по словам гастроэнтеролога, негативно отразиться на здоровье кишечника могут и другие ультрапереработанные продукты — например, фастфуд, чипсы и сладкие газированные напитки. «Рацион с высоким содержанием подобной пищи и напитков снижает разнообразие кишечной микрофлоры, что может приводить к нарушению пищеварения, снижению иммунитета и воспалительным заболеваниям кишечника», — объяснила специалистка.

Мотылева добавила, что вредят здоровью ЖКТ и ультрапереработанные продукты, которые часто содержат множество пищевых добавок. Например, искусственные подсластители и различные эмульгаторы могут стать причиной диареи, а высокое содержание сахара и соли вызывает вздутие живота. Помимо этого, избыток добавленных сахаров или фруктозы в ультрапереработанных продуктах нарушает перистальтику кишечника, что может приводить к болям в животе и повышенному газообразованию.

