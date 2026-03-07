Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:47, 7 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Названа самая вредная для здоровья кишечника категория продуктов

Врач Мотылева: Ультрапереработанные продукты вредят здоровью кишечника
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom  

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева рассказала, какие продукты вредят здоровью кишечника больше всего. Их она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Самой вредной для здоровья ЖКТ категорией еды врач назвала ультрапереработанные продукты. Она предупредила, что регулярное потребление более 500 граммов колбасы, сосисок, ветчины в неделю повышает риск развития колоректального рака — злокачественного новообразования слизистой оболочки толстой или прямой кишки.

Также, по словам гастроэнтеролога, негативно отразиться на здоровье кишечника могут и другие ультрапереработанные продукты — например, фастфуд, чипсы и сладкие газированные напитки. «Рацион с высоким содержанием подобной пищи и напитков снижает разнообразие кишечной микрофлоры, что может приводить к нарушению пищеварения, снижению иммунитета и воспалительным заболеваниям кишечника», — объяснила специалистка.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Мотылева добавила, что вредят здоровью ЖКТ и ультрапереработанные продукты, которые часто содержат множество пищевых добавок. Например, искусственные подсластители и различные эмульгаторы могут стать причиной диареи, а высокое содержание сахара и соли вызывает вздутие живота. Помимо этого, избыток добавленных сахаров или фруктозы в ультрапереработанных продуктах нарушает перистальтику кишечника, что может приводить к болям в животе и повышенному газообразованию.

Ранее диетолог Екатерина Ширшова рассказала, какие овощи обязательно необходимо добавить в рацион во время поста. В этот период она посоветовала включить в ежедневное меню морковь и свеклу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Подозреваемого во взрыве в банке в Подмосковье задержали

    Schiaparelli представил туфли с кошачьими головами и нарвался на гнев общественности

    Сербия проведет учения с НАТО

    Взрыв произошел в банке в Подмосковье

    Минобороны Великобритании признало свое присутствие на Украине

    Написавший письмо Путину граф переехал в Россию

    Трамп назвал Иран лузером Ближнего Востока

    «Лента.ру» запустила специальный цикл материалов к 45-летию Ленинградского рок-клуба

    Орбан посоветовал Зеленскому немедленно прекратить угрозы в адрес Венгрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok