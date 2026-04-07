Женщина заказала картину с самой собой и рассорилась с родным братом

Пользовательница Reddit с ником NataliaVolkova рассказала о ссоре с братом, причиной которой стал один из элементов декора в ее доме. Родственника возмутил ее портрет.

По словам женщины, она заказала работу много лет назад. «Это отсылка к мифу о Нарциссе, поэтому на картине я лежу обнаженная на животе и смотрю в пруд. Моя грудь совсем не видна, так как она прикрыта руками, волосами и самой позой. Также не видны ягодицы — лишь бедра, да и то — немного. Она висит у меня в гостиной», — написала женщина.

Несколько недель назад ее брат предложил спланировать пасхальные торжества. Женщине идея понравилась и она пригласила в свой дом его семью с пятью детьми. Однако накануне праздника брат уточнил у сестры, снимет ли она картину, чтобы его дети не смотрели на голую тетушку.

«Вся моя ближайшая семья, кроме меня, — ярые католики, — уточнила женщина. — Я ответила ему отказом, потому что полотно никого не смутило, когда моя сестра приезжала к нам с детьми несколько недель назад. На это он ответил, что считает картину неприемлемой и просто не приедет, если я ее не сниму».

Она сказала брату, что он может не приезжать, однако затем сама же решила устранить конфликт, согласившись завесить картину тканью.

