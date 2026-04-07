Названы главные причины стремления США к переговорам с Ираном

AM: Угроза закрытия Баб-эль-Мандебского пролива толкает США к диалогу с Ираном

Угроза блокировки Баб-эль-Мандебского пролива и операция по спасению пилота сбитого американского истребителя F-15 подталкивают США к переговорам с Ираном. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на иранский источник в сфере политики и безопасности.

«Два ключевых фактора подталкивают [президента США Дональда] Трампа к переговорам с Ираном при нынешних обстоятельствах: Баб-эл-Мандебский пролив и операция в Исфахане», — говорится в публикации.

Как подчеркивает источник телеканала, администрация Трампа максимально серьезно относится к угрозам закрытия пролива, соединяющего Красное и Аравийское моря, особенно после выявления конкретных оперативных перемещений.

По его мнению, в Вашингтоне понимают свою неспособность добиться значительных успехов на земле или успешно противостоять Ирану на море.

Ранее в Иране пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях Исламской Республики, в том числе на островах.