02:37, 7 апреля 2026

Названы главные причины стремления США к переговорам с Ираном

AM: Угроза закрытия Баб-эль-Мандебского пролива толкает США к диалогу с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Угроза блокировки Баб-эль-Мандебского пролива и операция по спасению пилота сбитого американского истребителя F-15 подталкивают США к переговорам с Ираном. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на иранский источник в сфере политики и безопасности.

«Два ключевых фактора подталкивают [президента США Дональда] Трампа к переговорам с Ираном при нынешних обстоятельствах: Баб-эл-Мандебский пролив и операция в Исфахане», — говорится в публикации.

Как подчеркивает источник телеканала, администрация Трампа максимально серьезно относится к угрозам закрытия пролива, соединяющего Красное и Аравийское моря, особенно после выявления конкретных оперативных перемещений.

По его мнению, в Вашингтоне понимают свою неспособность добиться значительных успехов на земле или успешно противостоять Ирану на море.

Ранее в Иране пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях Исламской Республики, в том числе на островах.

    Последние новости

    Приговоренный к пожизненному заключению участник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Он не стал дожидаться апелляции

    Отец Илона Маска сделал заявление о внешности россиян

    Раскрыта истинная цель заявлений Трампа об Иране

    Муж и жена 10 месяцев продержали в рабстве пожилую няню своей дочери

    Мужчины рассказали о самых неловких инцидентах во время секса

    В России жестко ответили на предложение Зеленского

    Женщина заказала картину с самой собой и рассорилась с родным братом

    В Казахстане возмутились ударами Украины по энергетике

    Названы главные причины стремления США к переговорам с Ираном

    Премьер Словакии подтвердил планы посетить Москву на День Победы

    Все новости
