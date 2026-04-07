Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 7 апреля 2026

Привычная пряность оказалась неожиданным защитником от воспаления

RJPM: Ванилин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: The Image Party / Shutterstock / Fotodom

Ваниль может быть полезна не только как ароматическая добавка, но и как источник соединений, способных защищать клетки от окислительного стресса. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в Romanian Journal of Preventive Medicine (RJPM).

Исследователи отмечают, что главный биоактивный компонент ванили — ванилин — обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. По данным, собранным в обзоре, он способен снижать повреждение клеток, вызванное активными формами кислорода, а также влиять на процессы, связанные с хроническим воспалением. Именно окислительный стресс и воспаление считаются важными механизмами развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых форм рака.

Авторы также приводят данные доклинических работ, в которых ванилин и экстракты Vanilla planifolia проявляли потенциальные противораковые, антидиабетические, кардиозащитные и нейропротективные свойства. В частности, в экспериментах эти вещества снижали уровень окислительного повреждения, поддерживали антиоксидантную защиту и влияли на воспалительные сигнальные пути. Кроме того, ванилин показал антимикробную активность и перспективность в составе материалов для заживления ран.

При этом исследователи подчеркивают, что большая часть имеющихся данных получена в опытах на клетках и животных. Поэтому говорить о доказанном лечебном эффекте ванили у людей пока рано.

Ранее ученые выяснили, что экстракт из кофейной мякоти снижает воспаление и защищает от него кишечник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok