Найдено природное средство для защиты кишечника от воспалений

F&F: Экстракт из кофейной мякоти снижает воспаление и защищает от него кишечник

Экстракт из кофейной мякоти — отхода, который обычно остается после производства кофе — может уменьшать воспаление и защищать клетки кишечника. К такому выводу пришли исследователи, изучившие его свойства в лабораторных моделях. Результаты работы представлены в Food&Function (F&F).

Ученые смоделировали процесс пищеварения и обнаружили, что после него в экстракте сохраняются активные вещества — в том числе кофеин и фенольные соединения. Эти компоненты способны нейтрализовать свободные радикалы и снижать окислительный стресс — один из ключевых факторов повреждения клеток и развития воспаления.

В экспериментах на клетках кишечника и иммунной системы экстракт подавлял выработку провоспалительных молекул и одновременно поддерживал противовоспалительные сигналы. Дополнительно анализ показал, что его компоненты могут влиять на внутриклеточные механизмы регуляции воспаления, в частности на сигнальные пути, контролирующие иммунный ответ.

Авторы связывают эффект с сочетанием разных веществ, которые усиливают действие друг друга и помогают восстанавливать баланс в кишечной среде.

