02:47, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

В России жестко ответили на предложение Зеленского

Военкор Котенок: Предложения Киева об энергоперемирии дешевле, чем время в эфире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России энергетическое перемирие, однако подобные предложения «стоят гораздо дешевле, чем время в эфире». Таким образом на заявление украинского лидера в своем Telegram-канале ответил военкор Юрий Котенок.

Он обратил внимание на то, что предложение Зеленского прозвучало вскоре после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску.

«Учитывая, что прошлое "энергетическое перемирие" в марте 2025 года было фактически односторонним, а ВСУ с первого же дня атаковали объекты на территории РФ, подобные предложения стоят гораздо дешевле, чем время в эфире. Даже украинском», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) попали под удар во время атаки ВСУ на Новороссийск. Отмечается, что повреждения получили резервуары, трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.

