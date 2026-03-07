Реклама

14:52, 7 марта 2026Мир

Орбан посоветовал Зеленскому немедленно прекратить угрозы в адрес Венгрии

M1: Орбан призвал Зеленского проявить уважение к Венгрии
Мария Винар

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно прекратить угрозы в адрес Венгрии. Заявление он сделал в эфире телеканала M1.

Орбан сообщил, что получил послание Зеленского, в котором он угрожает Венгрии украинскими солдатами. «Это не сработает, прекратите это. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать», — подчеркнул он.

Кроме того, Орбан призвал Зеленского остановить нефтяную блокаду и обеспечить поставки нефти в Венгрию. Кроме того, он призвал его проявить уважение не только к нему, но и к гражданам страны.

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

