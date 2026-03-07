Реклама

Раскрыты последствия войны США и Израиля против Ирана для Украины

Соскин заявил, что Украина не справится с повышением цен на топливо
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Повышение цен на топливо, вызванное ближневосточным конфликтом, негативно скажется на УкраинеКиев попросту не справится с повышением цен на топливо, если стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель. С таким мнением в эфире своего YouTube-канала выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Для Украины это, конечно, полное безумие», — прокомментировал аналитик сложившуюся на мировом рынке ситуацию с энергоносителями.

Он также отметил, что на Киев негативно влияют и другие факторы — в частности, паника внутри страны по поводу роста цен на топливо и его возможного дефицита.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые за два года.

