Россиян предупредили о мошенничестве под видом налоговой

Сенатор Шейкин предупредил о мошенничестве с QR-кодом под видом налоговой

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС предупредил россиян о мошенничестве под видом налоговой службы.

Так, на почту жертве приходит электронное письмо с QR-кодом для оплаты задолженности. При этом послание оформлено в официальном тоне, корректно, без попыток давления и угроз. Вместе с кодом направляется и номер телефона якобы сотрудника Федеральной налоговой службы (ФНС), который готов дать консультацию.

«Однако на деле этот QR-код ведет не на официальный ресурс государственного органа, а на фишинговый сайт, тщательно замаскированный под привычный интерфейс», — пояснил сенатор.

Человеку предлагают ввести данные карты, номер и серию паспорта, номер телефона якобы для идентификации пользователя и корректного зачисления платежа. Если у гражданина возникают сомнения и он звонит по указанному номеру, начинается второй этап обмана.

По словам Шейкина, на вызов отвечает мошенник под видом «специалиста», он подтверждает подлинность письма, дает разъяснения и намекает на последствия в случае промедления. Цель злоумышленников прежняя — побудить жертву перейти по QR-коду и ввести свои данные.

