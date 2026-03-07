Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:42, 7 марта 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве под видом налоговой

Сенатор Шейкин предупредил о мошенничестве с QR-кодом под видом налоговой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС предупредил россиян о мошенничестве под видом налоговой службы.

Так, на почту жертве приходит электронное письмо с QR-кодом для оплаты задолженности. При этом послание оформлено в официальном тоне, корректно, без попыток давления и угроз. Вместе с кодом направляется и номер телефона якобы сотрудника Федеральной налоговой службы (ФНС), который готов дать консультацию.

«Однако на деле этот QR-код ведет не на официальный ресурс государственного органа, а на фишинговый сайт, тщательно замаскированный под привычный интерфейс», — пояснил сенатор.

Человеку предлагают ввести данные карты, номер и серию паспорта, номер телефона якобы для идентификации пользователя и корректного зачисления платежа. Если у гражданина возникают сомнения и он звонит по указанному номеру, начинается второй этап обмана.

По словам Шейкина, на вызов отвечает мошенник под видом «специалиста», он подтверждает подлинность письма, дает разъяснения и намекает на последствия в случае промедления. Цель злоумышленников прежняя — побудить жертву перейти по QR-коду и ввести свои данные.

Ранее стало известно, что в марте, на фоне сезонного увеличения спроса на психологическую помощь, мошенники активизировали создание фальшивых каналов и блогов от имени «гуру счастья» и «трансформационных коучей». Об этом сообщили в пресс-службе платформы по борьбе с мошенничеством «Мошеловка» Народного фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    На Украине железнодорожная инфраструктура получила повреждения

    Тренер назвала причину провала Малинина на Олимпиаде

    Бригада ВСУ из мобилизованных утратила боеспособность

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом налоговой

    Российский боец рассказал о подземном городе ВСУ

    В российском регионе получила повреждения железнодорожная инфраструктура

    В МИД сыронизировали о готовности Зеленского надеть юбку ради Трампа

    Названы последствия иранской блокады для стран Ближнего Востока

    Назван новый срок оплаты ЖКУ за февраль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok