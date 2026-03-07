Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:01, 7 марта 2026Ценности

Названа самая модная вещь в гардеробе на осень и зиму у россиян

Стилист Рогов назвал шелковый платок самой модной вещью на осень и зиму
Екатерина Ештокина

Фото: Francois Durand / Getty Images

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную вещь в гардеробе на осень и зиму. Пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт разместил снимки моделей, которые дефилировали на показах брендов Hui, Zomer, Conner Ives, Etro, Marine Serre и других. Их образы объединяла одна и та же деталь — шелковый платок. По словам специалиста, данный аксессуар или его имитация станет популярен в будущем сезоне.

Материалы по теме:
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме. С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме.С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
24 июня 2025

«Шелковый платок или его имитация укрепил свои позиции с прошлого года и стал чуть ли не ключевым элементом многих коллекций», — пояснил он.

В феврале россиян призвали носить четыре верха одновременно. Стилист Александр Рогов заявил, что грядущей весной популярной вновь будет многослойность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось об ударах по Украине

    Журова рассказала о зависти иностранцев к россиянам

    Названа самая модная вещь в гардеробе на осень и зиму у россиян

    Лариса Долина споет на корпоративе с банкирами

    Иран провел новые атаки на американские и израильские базы

    Актриса из «Склифосовского» погибла вместе с дочерью в автокатастрофе

    В США заявили о планах получить контроль над нефтяными запасами Ирана

    В России нашли клад с золотыми монетами времен революции

    Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией

    Флорист раскрыла секрет выбора идеального букета на 8 Марта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok