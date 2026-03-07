Россияне назвали плохой подарок на 8 Марта поводом для расставания

Бренд Michel Kataná: Россияне готовы расстаться из-за плохого подарка на 8 Марта

Большинство российских пар готовы расстаться из-за плохого подарка на 8 Марта, следует из исследования бренда Michel Kataná. Результаты опроса попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что для большинства россиян подарок — это не столько вопрос бюджета, сколько показатель отношения. Более 40 процентов опрошенных признались, что самым важным в подарке для них остается внимание и идея. Еще 29 процентов считают главным эмоции, которые вызывает подарок. При этом только 16 процентов респондентов назвали цену ключевым фактором, а бренд оказался еще менее значимым — его важность отметили около 12 процентов участников опроса.

При этом многие россияне воспринимают 8 Марта не только как формальную дату, но и как своеобразную проверку отношений. Так, почти 60 процентов опрошенных назвали плохой презент поводом для расставания, а около трети отмечают, что неудачный подарок способен серьезно испортить настроение.

Среди самых желанных подарков на 8 Марта лидируют украшения и аксессуары — их выбрали более трети опрошенных женщин. На втором месте оказались впечатления и путешествия, которые предпочитают около 27 процентов респонденток. Парфюм и косметические подарки также остаются популярным вариантом, тогда как техника оказалась значительно менее востребованной среди женщин.

В то же время самым разочаровывающим подарком для трети респонденток стали предназначенные для дома вещи. Еще около четверти опрошенных назвали тревожным сигналом слишком дешевый подарок, а каждая пятая считает проблемой подарок, купленный «на скорую руку».

