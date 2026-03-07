Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:50, 7 марта 2026ЦенностиЭксклюзив

Россияне назвали плохой подарок на 8 Марта поводом для расставания

Бренд Michel Kataná: Россияне готовы расстаться из-за плохого подарка на 8 Марта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Большинство российских пар готовы расстаться из-за плохого подарка на 8 Марта, следует из исследования бренда Michel Kataná. Результаты опроса попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что для большинства россиян подарок — это не столько вопрос бюджета, сколько показатель отношения. Более 40 процентов опрошенных признались, что самым важным в подарке для них остается внимание и идея. Еще 29 процентов считают главным эмоции, которые вызывает подарок. При этом только 16 процентов респондентов назвали цену ключевым фактором, а бренд оказался еще менее значимым — его важность отметили около 12 процентов участников опроса.

При этом многие россияне воспринимают 8 Марта не только как формальную дату, но и как своеобразную проверку отношений. Так, почти 60 процентов опрошенных назвали плохой презент поводом для расставания, а около трети отмечают, что неудачный подарок способен серьезно испортить настроение.

Материалы по теме:
Разбежались Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
РазбежалисьРоссияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
1 октября 2018
День раздора Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
День раздораРоссияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
9 ноября 2019

Среди самых желанных подарков на 8 Марта лидируют украшения и аксессуары — их выбрали более трети опрошенных женщин. На втором месте оказались впечатления и путешествия, которые предпочитают около 27 процентов респонденток. Парфюм и косметические подарки также остаются популярным вариантом, тогда как техника оказалась значительно менее востребованной среди женщин.

В то же время самым разочаровывающим подарком для трети респонденток стали предназначенные для дома вещи. Еще около четверти опрошенных назвали тревожным сигналом слишком дешевый подарок, а каждая пятая считает проблемой подарок, купленный «на скорую руку».

Ранее врачи назвали подарки на 8 Марта для сохранения здоровья и молодости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

    В Госдуме призвали сажать нелегальных банкиров

    Капитан СКА Плотников провел 1000-й матч в КХЛ

    Мощный взрыв прогремел в Дубае

    Стало известно о тюремном прошлом нового возлюбленного звезды Comedy Woman

    В ОАЭ заявили о жизни в состоянии войны

    В Польше пообещали помогать Украине при одном условии

    Россияне назвали плохой подарок на 8 Марта поводом для расставания

    Иран выпустил ракеты и беспилотники по соседям после обещания не атаковать их

    В США рассказали о помощи России Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok