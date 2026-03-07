Реклама

В российском посольстве рассказали об обстановке в Тегеране

Посольство России в Тегеране: Обстановка в городе остается стабильной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vahid Salemi / AP

Обстановка в Тегеране остается стабильной, пострадавших среди граждан России нет. Об этом сообщило российское посольство в городе, передает РИА Новости.

«Несмотря на регулярные обстрелы и бомбардировки, обстановка в Тегеране в целом остается стабильной. Госучреждения и магазины работают. Антиправительственных выступлений оппозиции по стране не фиксируем», — рассказал источник в посольстве.

На данный момент жертв и пострадавших среди граждан России в стране нет.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров заявил, что страны Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) столкнутся с серьезными экономическими проблемами в случае блокады Ормузского пролива.

