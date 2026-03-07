Собака выбежала на трассу и сбила двух лыжниц на чемпионате России

Собака выбежала на трассу и сбила с ног двух лыжниц на чемпионате России. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время гонки на 50 километров на чемпионате страны, который проходит в Южно-Сахалинске. Собака бросилась под ноги лидировавшей в гонке Арине Кусургашевой, из-за чего та упала.

Вслед за Кусургашевой ехала Алина Кудисова, она также не устояла на ногах. В результате Кудисова получила травму. Некоторое время она не могла встать, а затем сошла с дистанции. Кусургашева продолжила гонку.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 25 февраля по 8 марта.