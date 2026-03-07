Реклама

США подсчитали ущерб от ударов Ирана

FP: Замена радаров США после ударов Ирана потребует годы и миллиарды долларов
Мария Винар

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Аналитики американского журнала Foreign Policy (FP) подсчитали ущерб от ударов Ирана. Материал появился на сайте издания.

По мнению специалистов, на восстановление радара AN/FPS-132 компании Raytheon уйдет от пяти до восьми лет. При этом стоимость новой версии составит 1,1 миллиарда долларов.

В то же время на замену AN/TPS-59 потребуется минимум от 12 до 24 месяцев и от 50 до 75 миллионов долларов. При этом журналисты отметили, что сроки и цена производства компонентов для этих устройств зависят от галлия, который Китай поставляет на мировой рынок.

Также аналитики заметили, что скорость использования оружия на Ближнем Востоке указала на проблему с запасами США. Оказалось, что за 36 часов американской стороной было израсходовано более 3000 боеприпасов и перехватчиков.

Ранее США анонсировали крупнейшую бомбардировку Ирана.

