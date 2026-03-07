Реклама

США анонсировали крупнейшую бомбардировку Ирана

Глава Минфина США Бессент сообщил о грядущей крупнейшей бомбардировке Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты уже ближайшей ночью проведут крупнейшую бомбардировку Ирана. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox Business.

«Этой ночью мы проведем самую крупную бомбардировку и нанесем наибольший вред иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет», — сказал он.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о результатах атаки на Иран. Так, за семь дней эскалации на Ближнем Востоке потопили или повредили 43 иранских корабля. Также Соединенные Штаты атаковали около трех тысяч объектов в Иране.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция против Ирана может продлиться еще несколько недель.

