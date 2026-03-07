Реклама

00:58, 7 марта 2026Мир

США поделились результатами атаки Ирана

В США заявили об уничтожении 43 иранских кораблей и ударе по 3 тыс. объектов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети X, что за семь дней эскалации на Ближнем Востоке потопили или повредили 43 иранских корабля.

Помимо этого, США атаковали около трех тысяч объектов в Иране. Среди целей ударов — Штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командные центры, системы противовоздушной обороны (ПВО), баллистические и противокорабельные ракеты, а также корабли с подводными лодками ВМС и средства связи.

Ранее постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль, проводя свои операции против Ирана, намеренно атакуют школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру. Он добавил, что также были атакованы спортивные объекты, мечети и штаб-квартиры дипломатической полиции.

