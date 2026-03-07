Реклама

7 марта 2026Мир

Стало известно о целях попавшего в засаду в Ливане израильского десанта

Al Hadath: Раскрытый израильский десант в Ливане хотел изъять останки Рона Арада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Рон Арад

Рон Арад. Фото: Handout / Reuters

Израильские коммандос, высадившиеся в горном районе на востоке Ливана, хотели найти и изъять останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации источников, военные высадились с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит и направились к кладбищу, где захоронены останки Арада, однако попали в засаду и были вынуждены отступить.

В шиитской милиции «Хезболлы» отметили, что ее бойцы вступили в столкновение с израильским отрядом в районе кладбища Аль Шокр. Израиль задействовал авиацию, чтобы обеспечить отступление своих военных.

Штурман Военно-воздушных сил Израиля Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолет F-4 Phantom сбили над Ливаном во время боевого задания. Предположительно, в мае 1988 года Арада застрелили в плену — он до сих пор числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что израильские десантники, планировавшие высадку в Наби-Шит, использовали форму ливанской армии для маскировки, однако были разоблачены, после чего их подразделение оказалось в окружении.

