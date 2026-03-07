Сын израильского министра получил ранение на границе с Ливаном

JPost: Сына израильского министра Смотрича ранили на границе с Ливаном

Сын главы израильского министерства финансов Бецалеля Смотрича был ранен в ходе боевых действий на границе с Ливаном, пишет газета The Jerusalem Post.

По ее данным, сын чиновника находится в стабильном состоянии. Он получил лишь легкие ранения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. «Желаю скорейшего выздоровления его [Смотрича] сыну, боевику, который был ранен в Ливане, выполняя свой долг против террористической организации "Хезболла"», — сказал глава военного ведомства.

Ранее стало известно, что жертвами боевых действий на Ближнем Востоке с 28 февраля стали более 870 человек.