Теннисистка Соболенко нашла плюсы в игре с кольцом за десятки миллионов рублей

Соболенко об игре с кольцом: Соперницы будут отвлекаться на бриллианты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко нашла плюсы в игре с кольцом за десятки миллионов рублей. Ее слова приводит «Чемпионат».

Первая ракетка мира отметила, что тщательно проверила, может ли бриллиант с кольца потеряться во время матча. Когда Соболенко убедилась, что это невозможно, она решила играть с украшением на пальце. «Кольцо удобное, блестящее. Надеюсь, что мои соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты», — пошутила теннисистка.

Ранее Соболенко показала роскошное помолвочное кольцо, которое ей подарил ее жених, бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис. По разным оценкам, стоимость украшения составляет от одного до трех миллионов долларов.

Франгулис — СЕО бренда здорового питания и аçaí-bowls международной сети Oakberry. Он открыл около 400 магазинов в Бразилии и 200 по всему миру. Пара встречается с 2024 года.

Соболенко является первой ракеткой мира. В ее активе 22 титула на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) и четыре победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. За карьеру белоруска заработала более 46 миллионов долларов призовых.