Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:16, 7 марта 2026Интернет и СМИ

Трамп унизил своего вице-президента

Atlantic: Война в Иране стала унижением для вице-президента США Вэнса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Военная операция США в Иране стала унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет The Atlantic.

Во время президентской кампании 2024 года политик обещал, что Америка не вступит в войну с Ираном. Теперь же, после того, как глава Белого дома Дональд Трамп развязал боевые действия на Ближнем востоке, заявления Вэнса «выглядят фарсом», отмечает издание.

Также журналисты обратили внимание, что обычно активный аккаунт Вэнса в соцсети X замолчал после начала бомбардировок Ирана. Также вице-президент США отсутствовал в момент, когда Трамп руководил первой атакой. «Это лишь последний пример заметной тенденции: в администрации Трампа мнение Вэнса приобретает все меньшее значение», — резюмирует портал.

Ранее на раскол между Трампом и Вэнсом также указала газета Financial Times. Там заметили, что вице-президент США почти трое суток не появлялся в публичном поле после начала иранской кампании. Когда он появился в эфире телеканала Fox News, то его риторика резко изменилась — вместо критики военных интервенций по всему миру он заявил, что США располагают множеством возможностей в боевых действиях и отметил, что операция против Исламской Республики может занять больше времени, чем предполагалось изначально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Хаменеи попал под удар

    Иран объяснил удар по отелю в Дубае

    Востоковед раскрыла стратегию Ирана в конфликте с США и Израилем

    Трамп унизил своего вице-президента

    Нетаньяху предупредил Иран о «сюрпризах»

    Вассерман назвал последствия затяжной войны на Ближнем Востоке для России

    Трамп дал обещание Кубе

    Трамп рассказал о роли переводчиков на переговорах с Путиным

    Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ

    Министр войны США сделал жесткое заявление для возможных противников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok