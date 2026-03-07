Трамп унизил своего вице-президента

Atlantic: Война в Иране стала унижением для вице-президента США Вэнса

Военная операция США в Иране стала унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет The Atlantic.

Во время президентской кампании 2024 года политик обещал, что Америка не вступит в войну с Ираном. Теперь же, после того, как глава Белого дома Дональд Трамп развязал боевые действия на Ближнем востоке, заявления Вэнса «выглядят фарсом», отмечает издание.

Также журналисты обратили внимание, что обычно активный аккаунт Вэнса в соцсети X замолчал после начала бомбардировок Ирана. Также вице-президент США отсутствовал в момент, когда Трамп руководил первой атакой. «Это лишь последний пример заметной тенденции: в администрации Трампа мнение Вэнса приобретает все меньшее значение», — резюмирует портал.

Ранее на раскол между Трампом и Вэнсом также указала газета Financial Times. Там заметили, что вице-президент США почти трое суток не появлялся в публичном поле после начала иранской кампании. Когда он появился в эфире телеканала Fox News, то его риторика резко изменилась — вместо критики военных интервенций по всему миру он заявил, что США располагают множеством возможностей в боевых действиях и отметил, что операция против Исламской Республики может занять больше времени, чем предполагалось изначально.

