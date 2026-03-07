Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:58, 7 марта 2026Путешествия

Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах россиянами

Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Valenti Renzo / Shutterstock / Fotodom

Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из туристок.

Туристы застряли из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Девушка пожаловалась, что после ЧП туроператор «просто исчез, перестал отвечать на сообщения». Туристам не предложили еду, жилье или альтернативные рейсы. Также никто не рассказал, куда обращаться за помощью, как совершать звонки и обменивать валюту. «Единственный ответ, который мы услышали: "Помочь ничем не можем"», — сообщила туристка.

Ранее один из застрявших на мальдивском острове Мале россиян описал судьбу соотечественников фразой «мы, челядь, прослойка нижнего класса бедности, не можем вылететь».

На острове находятся около 300 россиян. Некоторые пытаются выбраться с Мальдив с пересадками через Китай, Шри-Ланку, Казахстан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Известный шоумен остался без волос и с волдырями после посещения салона в центре Москвы

    Сийярто сыронизировал над бескультурностью Зеленского

    Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток

    Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах россиянами

    Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе

    МЭА указало на интерес к российскому газу из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Премьер Польши назвал Россию вероятным победителем в ситуации на Ближнем Востоке

    Jaecoo объявил российские цены на новый кроссовер

    Стало известно о полученных Зеленским рычагах давления на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok