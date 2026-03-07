Турция обратилась к Ирану с предупреждением

Фидан предупредил Иран после падения ракеты на территории Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к Ирану после падения ракеты на турецкой территории, посоветовав Тегерану «быть внимательным». Об этом он заявил на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, Анкара не поведется на провокации, поскольку «знает, как выглядит втягивание в войну». Министр отметил, что проблем с защитой воздушного пространства Турции нет.

«Мы обсудили эту тему с иранскими коллегами и сказали, что если это "заблудившаяся" ракета — то это другое дело, но если речь идет о повторении инцидента, то советуем вам быть внимательными. Пусть никто в Иране не идет на авантюры», — предупредил Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о последствиях войны США с Ираном. По его словам, затягивание конфликта осложнит ситуацию на всем Ближнем Востоке.