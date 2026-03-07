Мирошник: Зеленский готов надеть юбку и танцевать ради внимания Трампа

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС сыронизировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов надеть юбку и танцевать ради внимания американского лидера Дональда Трампа.

По словам дипломата, внимание к Украине снизилось на фоне событий на Ближнем Востоке, и это может вызвать сокращение международной поддержки.

«На фоне вот этих происходящих событий Зеленский готов, по-моему, наряжаться в юбку и танцевать перед Трампом или повторять номер с роялем», — сказал Мирошник.

Представитель МИД добавил, что украинский президент готов «выступить» на любой площадке, лишь бы на него смотрел американский лидер.

Ранее Мирошник заявил, что Зеленский боится утратить внимание к своей персоне, и поэтому пытается привлечь его, позволяя себе неприемлемые выпады.

