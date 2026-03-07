Реклама

03:07, 7 марта 2026

В России назвали неприемлемыми выпады Зеленского

Мирошник: Зеленский позволяет себе неприемлемые выпады ради привлечения внимания
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский боится утратить внимание к своей персоне, и поэтому пытается привлечь его, позволяя себе неприемлемые выпады. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Целая серия такого рода заявлений буквально вылетает из Зеленского, пытаясь заполнить собой информационное пространство. Зеленский хамит. Зеленский делает неприемлемые совершенно выпады в адрес целого ряда мировых лидеров», — отметил дипломат.

Он отметил, что в последнее время украинский лидер начал материться и выходить в эфир в «полунеадекватном» состоянии, и все эти действия направлены лишь на привлечение к себе внимания.

В четверг, 5 марта, Зеленский пригрозил дать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке».

