20:24, 7 марта 2026Россия

В российском городе мальчику отказались продать цветы для мамы на 8 Марта

В Нижнем Новгороде мальчику не продали букет для мамы накануне 8 Марта
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде мальчику не продали букет для мамы накануне 8 Марта. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Мальчик решил устроить матери сюрприз: попросил ее подождать у цветочного магазина и убежал «по срочным делам». После он вернулся, сказав, что продавцы отказались продать цветы — покупатель, по их словам, слишком маленький. Тогда ребенок попросил маму сходить с ним обратно — с закрытыми глазами, чтобы сюрприз остался сюрпризом. В итоге букет ему все-таки продали.

Продавцы объяснили, что отказали ребенку из-за юридических нюансов. В магазине объяснили, что сделку могут признать недействительной, если родители потом придут с претензиями.

Ранее стало известно, что стоимость цветов в крупных торговых сетях России перед Международным женским днем снизилась на 22,3 процента. Минимальная стоимость букета достигла 349 рублей.

