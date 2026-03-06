Цветы в России подешевели накануне 8 Марта

АКОРТ: Цветы в крупных торговых сетях подешевели больше чем на 22 процента

Стоимость цветов в крупных торговых сетях России перед Международным женским днем снизилась на 22,3 процента. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

Минимальная стоимость букета достигла 349 рублей. Штучные розы подешевели на 24,3 процента, до 140 рублей. Стоимость тюльпанов опустилась до 99 рублей за один цветок. За букет из пяти штук нужно будет заплатить 349 рублей. Всего ассортимент насчитывает до 18 видов тюльпанов. Кроме того, торговые сети продают букеты из нарциссов, стоимость которых начинается от 630 рублей за 15 цветов, мимоз от 695 рублей, ирисов от 1000 рублей за 9 цветков.

В конце февраля минимальная цена цветочного букета в крупных российских торговых сетях составляла 449 рублей.

При этом цветоводы жалуются, что вынуждены сдерживать цены из-за недорогой импортной продукции. Оказалось, что на фоне снижения курса доллара иностранные цветы заметно подешевели.