Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:07, 6 марта 2026Экономика

Цветы в России подешевели накануне 8 Марта

АКОРТ: Цветы в крупных торговых сетях подешевели больше чем на 22 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Стоимость цветов в крупных торговых сетях России перед Международным женским днем снизилась на 22,3 процента. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

Минимальная стоимость букета достигла 349 рублей. Штучные розы подешевели на 24,3 процента, до 140 рублей. Стоимость тюльпанов опустилась до 99 рублей за один цветок. За букет из пяти штук нужно будет заплатить 349 рублей. Всего ассортимент насчитывает до 18 видов тюльпанов. Кроме того, торговые сети продают букеты из нарциссов, стоимость которых начинается от 630 рублей за 15 цветов, мимоз от 695 рублей, ирисов от 1000 рублей за 9 цветков.

В конце февраля минимальная цена цветочного букета в крупных российских торговых сетях составляла 449 рублей.

При этом цветоводы жалуются, что вынуждены сдерживать цены из-за недорогой импортной продукции. Оказалось, что на фоне снижения курса доллара иностранные цветы заметно подешевели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

    Курсы доллара и евро выросли

    Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

    Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

    Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

    Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

    Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

    Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

    Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

    Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok