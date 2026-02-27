Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:15, 27 февраля 2026Экономика

В России подорожали букеты цветов

АКОРТ: Минимальная цена букета цветов выросла на 7 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

К настоящему моменту в России минимальная цена цветочного букета в крупных торговых сетях составила 449 рублей. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

По сравнению с прошлым годом, когда речь шла о 419 рублях, стоимость букета увеличилась на семь процентов.

Бюджетный букет из микса живых цветов, включая розы, подорожал за год на 3,5 процента. Сейчас за него просят от 899 рублей. Штучные розы продаются по цене от 185 рублей, а цветочные композиции в стакане — от 199 рублей.

Ранее сообщалось, что российским цветоводам приходится сдерживать цены из-за дешевой импортной продукции. Оказалось, что на фоне снижения курса доллара иностранные цветы заметно подешевели. Между тем на зарубежные поставки сейчас приходится порядка 80 процентов российского рынка.

Результаты опросов показали, что треть россиян хотела бы получить на праздники 23 Февраля и 8 Марта деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Банкиров призвали поделиться с бюджетом

    Путин обратился к российским военным

    Стало известно о смерти пожизненно осужденного главы люберецкой ОПГ Не буди

    27-летняя девственница оказалась в тупике

    Трамп рассмотрел потенциальные варианты удара по Ирану

    На Украине сообщили об участии еще одной страны на переговорах в Женеве

    В России подорожали букеты цветов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok