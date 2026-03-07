В США вспомнили заявления Трампа на одну тему на фоне конфликта с Ираном

The Hill: Решениями Трампа по Ирану движут не стратегия, а скорее инстинкт и эго

Решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Ирана обусловлены не стратегическими соображениями, а инстинктами и личными амбициями. К такому выводу пришло издание The Hill.

В статье вспомнили заявления американского лидера о предотвращении «вечных войн» и отметили, что резкий поворот Трампа противоречит большей части его прежней риторики. «И, учитывая отсутствие у него внятного обоснования, похоже, что его решениями движут скорее инстинкт и эго, чем стратегия», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале сообщается о том, что окружение главы Соединенных Штатов выдвинуло несколько поводов для начала конфликта с Тегераном, включая утверждения о якобы готовящемся первом ударе Ирана, а также его приближении к созданию ядерного оружия. «Четко определенных целей нет, а значит, и стратегии выхода из конфликта тоже», — пишет The Hill.

Ранее Трамп рассказал, что смог «в одиночку» остановить восемь войн, и назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.