Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:57, 7 марта 2026Мир

В США вспомнили заявления Трампа на одну тему на фоне конфликта с Ираном

The Hill: Решениями Трампа по Ирану движут не стратегия, а скорее инстинкт и эго
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Ирана обусловлены не стратегическими соображениями, а инстинктами и личными амбициями. К такому выводу пришло издание The Hill.

В статье вспомнили заявления американского лидера о предотвращении «вечных войн» и отметили, что резкий поворот Трампа противоречит большей части его прежней риторики. «И, учитывая отсутствие у него внятного обоснования, похоже, что его решениями движут скорее инстинкт и эго, чем стратегия», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале сообщается о том, что окружение главы Соединенных Штатов выдвинуло несколько поводов для начала конфликта с Тегераном, включая утверждения о якобы готовящемся первом ударе Ирана, а также его приближении к созданию ядерного оружия. «Четко определенных целей нет, а значит, и стратегии выхода из конфликта тоже», — пишет The Hill.

Ранее Трамп рассказал, что смог «в одиночку» остановить восемь войн, и назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Хаменеи попал под удар

    Израиль начал новую волну атак по военным объектам в Тегеране

    Вяльбе высказалась о критике Губерниева

    В США вспомнили заявления Трампа на одну тему на фоне конфликта с Ираном

    Турция обратилась к Ирану с предупреждением

    Три ребенка попали в больницу после отравления в российском регионе

    Президент Израиля высказался о наземной операции в Иране

    Орбан раскрыл судьбу конфискованных у украинских инкассаторов денег

    МИД Ирана обратился к Трампу

    Двоих офицеров ВСУ уличили в воровстве 600 миллионов гривен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok