17:01, 7 марта 2026

Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток

Британия готовит авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток
Мария Винар

Фото: Issei Kato / Reuters

Великобритания собралась отправить авианосец HMS Prince of Wales на Ближний Восток. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Экипаж авианосца предупредили о возможном развертывании на фоне войны США и Израиля против Ирана. При этом отмечается, что срок подготовки к отправке сократили до пяти дней. Это означает, что в случае принятия решения о мобилизации в стране авианосец сможет быстрее среагировать.

В то же время телеканал отметил, что данное решение не связано с усилением обороны Великобритании в Персидском заливе и вокруг Кипра. Однако оно может означать, что в случае необходимости у британского премьер-министра будет больше возможностей для его более быстрого перемещения.

Ранее сообщалось, что США готовят к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана третий по счету авианосец «Джордж Буш».

