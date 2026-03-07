Реклама

Культура
19:16, 7 марта 2026

Владимирскую икону Богоматери передадут церкви

Владимирскую икону Богоматери передадут из Третьяковки в Храм Христа Спасителя
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Владимирскую икону Богоматери могут передать Русской православной церкви (РПЦ) из Третьяковской галереи. Об этом написала искусствовед Софья Багдасарова в своем Telegram.

«Владимирскую икону отдают из Третьяковки в церковь (...) Это произойдет, вероятно, в ближайшее время, в апреле, до Пасхи», — написала Багдасарова.

По ее словам, Донская икона Божьей матери также отправится в Донской монастырь.

Ранее стало известно, что Третьяковская галерея и Сбер открыли выставку «Архетипы авангарда», которая представляет свежий взгляд на русское искусство начала ХХ века. Экспозиция соединяет знаковые работы с популярной психологической теорией архетипов Кэрол Пирсон.

