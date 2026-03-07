Реклама

Россия
14:27, 7 марта 2026Россия

Россия вышла из соглашения с ООН

Россия вышла из соглашения с ООН о создании центра энергетического развития
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Россия вышла из соглашения с Организацией Объединенных Наций (ООН) о создании в Москве центра устойчивого энергетического развития. Об этом говорится в документе, опубликованном 6 марта на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Россия прекращает действие соглашения между правительством страны и ООН о создании и деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве под эгидой ЮНЕСКО. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Центр был создан в сентябре 2008 года. Его целью было обозначение оптимальных путей реализации энергетического потенциала России и других стран мира для внесения значимого вклада в глобальное устойчивое энергетическое развитие.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай выступили в пользу реформы ООН. По словам российского президента Владимира Путина, в Совет Безопасности ООН необходимо включить представителей государств Азии, Африки и Латинской Америки.

