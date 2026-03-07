Реклама

15:36, 7 марта 2026Силовые структуры

Подозреваемого во взрыве в банке в Подмосковье задержали

Подозреваемого во взрыве в банке в подмосковном Путилково задержали
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Полиция задержала подозреваемого во взрыве банка в подмосковном Путилково. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, задержанный — подросток. Местные жители рассказали, что перед взрывом он выбежал из здания банка.

Как уточняет Telegram-канал «112», подросток мог действовать по указанию мошенников. Его задержали очевидцы до приезда полиции. Сейчас с ним работают правоохранители.

О том, что в банке в подмосковном Путилково произошел взрыв, стало известно ранее 7 марта. Он случился в офисе на улице Вольной. В результате выбило стекла и входные двери. По предварительным данным, пострадавших нет.

