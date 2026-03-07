Реклама

Россия
15:16, 7 марта 2026Россия

Взрыв произошел в банке в Подмосковье

В подмосковном Путилково произошел взрыв в отделении банка
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «112»

В подмосковном Путилково произошел взрыв в отделении банка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он случился в офисе на улице Вольной. Предварительно, неизвестный подорвал банкомат. На месте уже находятся несколько машин спасателей и скорая помощь, уточняет «Осторожно, новости».

По данным агентства «Москва», повреждено остекление офиса и вход. Msk1 добавляет, что офис находится на первом этаже жилого дома комплекса «Большое Путилково».

Baza сообщает, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Год назад на северо-востоке Москвы банкомат в отделении банка был поврежден из-за взрыва трех петард.

