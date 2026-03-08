8 Марта: история и традиции. Как Международный женский день отмечают в разных странах

Многие россияне считают Международный женский день праздником весны и красоты, но смысл этого праздника более глубокий. 116 лет назад по предложению политической деятельницы из Германии Клары Цеткин в мире появился день борьбы за равноправие женщин и мужчин во всех сферах жизни. «Лента.ру» рассказывает историю 8 Марта, а также о том, какие традиции этого праздника существуют в России и за рубежом.

Когда отмечается

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта. В России это государственный праздник и официальный выходной — в случае, если выпадает на будние дни.

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье, понедельник 9 марта объявлен выходным

История возникновения Международного женского дня

История международного праздника уходит корнями в начало XX века, когда женщины по всему миру начали активно отстаивать свои права. Праздник стал символом борьбы женщин за равенство с мужчинами, за достойные условия труда и возможность открыто выражать свое мнение.

Первый женский день в истории

В 1909 году Социалистическая партия Америки организовала первый Национальный женский день в США. Представительницы этой политической силы добивались, чтобы женщинам дали возможность голосовать на выборах наравне с мужьями, отцами и братьями.

28 февраля 1909 года отметили первый Женский день в США

Национальный праздник женщин в Америке отмечали еще четыре года, но дата была плавающей — последнее воскресенье февраля.

Вдохновленные начинанием американок, европейские представительницы социалистических партий решили сделать этот праздник международным. На Международной конференции работающих женщин в Копенгагене 26-27 августа 1910 года немка Клара Цеткин выступила с предложением установить особенный день, подчеркивающий важность борьбы женщин с гендерными стереотипами. Она заявила, что ее соратницы не претендуют на какие-то особенные права, но хотят быть равными с мужчинами во всех областях социальной и государственной жизни.

100 женщин из 17 стран мира, принимавших участие в конференции, поддержали предложение Цеткин. Однако в тот день дату не выбрали.

Клара Цеткин Фото: РИА Новости

Выбор даты

Прежде чем прийти к окончательной дате 8 марта, день солидарности женщин отмечали в разные дни. Первые митинги за равные права с мужчинами состоялись 19 марта 1911 года сразу в четырех странах — Германии, Швейцарии, Дании и Австро-Венгрии. Суммарно в этих акциях приняли участие больше миллиона человек — и женщин, и мужчин.

На следующий год в тех же четырех странах праздник отметили 12 мая. А годом позже к акции присоединились и другие государства, но дата так и осталась плавающей. Например, 2 марта на митинги вышли француженки, 9 марта — жительницы Голландии, Швейцарии и Австро-Венгрии. В том же году к празднованиям присоединилась и Российская Империя.

2 марта 1913 года в России впервые отметили Международный женский день

Об акции написало издание «Петербургский листок». Как сообщили журналисты, акцию провели по примеру зарубежья, но это было не совсем так. Женщины не выходили на улицы — они собрались в главном зале Калашниковской хлебной биржи, чтобы огласить заявление с требованием политических и социальных прав представительницам женского пола.

Отмечать Международный женский день именно 8 марта стали лишь в 1914 году, когда жительницы России, США, Австро-Венгрии, Германии, Дании, Швейцарии и Нидерландов в этот день провели митинги в поддержку женщин. Дату выбрали в память о первых крупных выступлениях женщин в поддержку своих рабочих прав — это произошло в США на текстильных фабриках в 1857 и 1908 годах, 8 марта.

Как отмечали 8 Марта в СССР

В Советском Союзе традиция ежегодного отмечания Международного женского дня укрепилась официально в 1919 году.

В первые 10 лет праздник назывался Международным днем работниц и лишь в конце 1920-х принял привычное современное название

Фото: Василий Малышев / РИА Новости

При этом официальным выходным этот день в Советском Союзе стал лишь в 1965 году — 8 мая был выпущен соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР.

Традиции празднования 8 Марта

С течением времени в России, как и в некоторых других странах мира, политическая и социальная подоплека этой памятной даты скрылась за праздничным антуражем ярких поздравлений и детских утренников, морем цветов и всеобщей радостью от первого весеннего торжества.

В России

В России 8 Марта — один из крупных государственных праздников, отмечается довольно широко. В детских садах и школах в честь Международного женского дня дети выступают для мам и бабушек на утренниках, делают открытки и поделки, а мальчики дарят девочкам символические подарки.

Традиционно в этот день и взрослые мужчины поздравляют своих матерей, жен, дочерей, коллег и подруг. Цветы являются обязательным атрибутом праздника: женщинам обычно дарят тюльпаны и мимозу.

Отмечают 8 Марта и на государственном уровне: в этот день женщин, особенно отличившихся на профессиональном поприще, награждают почетными грамотами и медалями. А также проходят конференции и форумы, посвященные вопросам гендерного равенства.

И, конечно, этот праздник — повод для корпоративов в разных компаниях, особенно тех, в которых большинство работников — женщины.

В разных странах

Фото: AlessandroBiascioli / Shutterstock / Fotodom

В Китае

В Китае, как и в России, 8 марта принято поздравлять женщин, дарить им подарки и цветы. В Стране восходящего солнца праздник является государственным, но это не выходной день. Однако по решению работодателя представительниц прекрасного пола могут отпустить с работы пораньше.

В Италии

В Италии 8 Марта называется Festa della Donna («Праздник женщин»). Это день, когда итальянцы дарят женщинам мимозу — символ весны и возрождения. В этот день также проводятся культурные мероприятия, выставки и концерты, посвященные правам женщин.

Во Франции

Во Франции 8 Марта не является официальным праздником, но все же отмечается по решению организаций и семей. Французы устраивают встречи, семинары и дискуссии, посвященные вопросам гендерного равенства. Некоторые мужчины могут подарить цветы родным и близким, но праздник в целом отмечается не очень широко.

В Германии

В Германии 8 Марта считается в первую очередь именно днем борьбы за права женщин. В крупных городах проходят демонстрации и митинги, на которых обсуждаются вопросы гендерного равенства и защиты прав женского пола. В Берлине ежегодно проводится марш под названием «Марш солидарности», в котором участвуют тысячи женщин и мужчин.

В Испании

Фото: Emilio Morenatti / AP

В Испании 8 марта особое внимание уделяется проблеме домашнего насилия и необходимости принятия мер для ее предотвращения. В Мадриде и других крупных городах проходят массовые акции протеста, на которых женщины требуют равных прав и возможностей.

Что подарить женщине на 8 Марта

Курс уроков танцев

Абонемент на занятия в реале или танцевальный онлайн-курс станет хорошим подарком для женщины, которая любит музыку. Вариантов множество: можно выбрать и зажигательную сальсу, и ритмичный хип-хоп, и классические бальные танцы.

Фотосессия

Профессиональная фотосессия — в студии или на прогулке по городу — то, на что многим жаль потратить собственные деньги, но что всегда поднимает самооценку и настроение.

Мастер-класс по кулинарии

Отличным подарком может стать билет на мастер-класс от известного повара. Женщине, которая интересуется кулинарией, могут быть актуальны практические занятия по жарке мяса, по легким заправкам для салатов или по приготовлению многослойных тортов.

Путешествие на выходные

Фото: Unsplash

Дать день или два перезагрузки и новых впечатлений — лучший подарок, который можно преподнести на 8 Марта. Оплаченные билеты на поезд или самолет в другой город, в который она давно хотела поехать, — определенно беспроигрышный вариант.

Набор для ухода за телом

Качественные средства для ухода за телом — еще одна статья расходов, на которую часто жаль денег из семейного бюджета. Женщина наверняка оценит такой подарок, но желательно заранее осведомиться о предпочтениях в ароматах.

Шелковое полотенце и наволочка

Белье из натурального шелка не вредит волосам и бережно к коже. Особенно полезно для девушек с проблемной кожей: доказано, что шелк имеет антибактериальный эффект, поэтому может уменьшать количество воспалений.