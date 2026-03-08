Из-за украинских беспилотников загорелся российский пансионат

Из-за обломков БПЛА ВСУ в районе Лоо загорелась кровля неработающего пансионата

Из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лоо загорелась кровля неработающего пансионата. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Огонь раскинулся на 20 квадратных метрах, пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

До этого мэр города Сочи Андрей Прошунин рассказал, что обломки вражеских беспилотников находят в разных районах города, в том числе была повреждена контактная линия на железнодорожных путях и рейсовый автобус.

Пострадавших в городе нет, угроза атаки БПЛА отменена.

Ранее ВСУ атаковали крылатыми ракетами детскую больницу и поликлинику в ДНР.