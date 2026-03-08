Кардиолог раскрыла опасное влияние смены сезонов на сердце и сосуды

Кардиолог Гавриляк: Для сердечников и гипертоников межсезонье проходит сложно

Температурные и атмосферные качели весной — тяжелый период для всех, кто страдает хроническими заболеваниями, но особенно сложно межсезонье проходит для «сердечников» и гипертоников, рассказала кардиолог высшей категории, к.м.н. Валентина Гавриляк. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач назвала первым и обязательным правилом на стыке зимы и весны — ни в коем случае не прекращать прием выписанных препаратов. Более того, она посоветовала вести дневник для ежедневной записи показаний тонометра. Также, по ее словам, важно следить за тем, чтобы медикаменты всегда были под рукой.

«Соблюдайте режим сна. Высыпаться просто необходимо, особенно на рубеже смены сезонов. Гуляйте перед сном, дышите свежим воздухом. Кроме того, скорректируйте рацион: снижайте количество жирных, тяжелых для ЖКТ продуктов. Крепкий чай, кофе, алкоголь стоит максимально ограничить, а вот фрукты и овощи всегда приветствуются», — сказала Гавриляк.

Кардиолог напомнила, что нельзя забывать о мерах профилактики ОРВИ. Она подчеркнула, что начало весны — сезон, когда простуды и вирусы встречаются особенно часто. Одежда по погоде, соблюдение санитарно-гигиенических рекомендаций, ношение масок в людных местах – все это никогда не будет лишним, заключила врач.

