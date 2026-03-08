Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусский

В Белоруссии нужно переименовать кофе американо. Такое предложение высказал президент страны Александр Лукашенко во время посещения одной из сетей быстрого питания, пишет Telegram-канал «Пул первого».

В сеть попало видео, на котором Лукашенко предложили попробовать американо в заведении. В ответ президент отметил, что кофе нужно переименовать в белорусский. По его словам, стоит начать писать новое название, но оставить в скобках рядом старое, пока посетители окончательно не привыкнут.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта, посетив «Мак.Бай». Глава республики раздал девушкам бургеры.