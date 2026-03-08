Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:59, 8 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко предложил переименовать кофе американо

Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусский
Александра Качан (Редактор)

Фото: Mayur / Unsplash

В Белоруссии нужно переименовать кофе американо. Такое предложение высказал президент страны Александр Лукашенко во время посещения одной из сетей быстрого питания, пишет Telegram-канал «Пул первого».

В сеть попало видео, на котором Лукашенко предложили попробовать американо в заведении. В ответ президент отметил, что кофе нужно переименовать в белорусский. По его словам, стоит начать писать новое название, но оставить в скобках рядом старое, пока посетители окончательно не привыкнут.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта, посетив «Мак.Бай». Глава республики раздал девушкам бургеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минэнерго США определился с санкциями против России

    Семак извинился перед болельщицами «Зенита»

    Десятки рейсов отменены или задержаны в российском регионе

    Зеленский сообщил об отправке специалистов в Персидский залив

    Раскрыто влияние кофе на артериальное давление

    Лыжник Коростелев оценил шансы победить Клебо

    Атакованный аэропорт Тегерана попал на видео

    Российские туристы сняли на видео разлив мазута у берегов Шри-Ланки

    Раскрыта причина проблем со сном в марте

    Лукашенко предложил переименовать кофе американо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok