08:36, 8 марта 2026

МИД Китая описал отношения с Россией фразой «как скала»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Отношения России и Китая крепкие, как скала. Такой фразой взаимосвязь двух стран описал глава китайского МИД Ван И на пресс-конференции.

«На фоне сложной и нестабильной международной обстановки отношения двух стран остаются столь же крепкими и непоколебимыми, как скала», — сказал он.

Министр подчеркнул, что достичь такого высокого уровня отношений удалось благодаря соблюдению принципов равенства, взаимного уважения и выгоды.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов США и Израиля. Москва и Пекин помогают Тегерану «политически и иначе», сообщил он.

