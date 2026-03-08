МИД Китая описал отношения с Россией фразой «как скала»

Глава МИД КНР: Отношения Китая с Россией крепкие, как скала

Отношения России и Китая крепкие, как скала. Такой фразой взаимосвязь двух стран описал глава китайского МИД Ван И на пресс-конференции.

«На фоне сложной и нестабильной международной обстановки отношения двух стран остаются столь же крепкими и непоколебимыми, как скала», — сказал он.

Министр подчеркнул, что достичь такого высокого уровня отношений удалось благодаря соблюдению принципов равенства, взаимного уважения и выгоды.

