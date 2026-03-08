Милонов предложил дарить беременность на 8 Марта

Милонов призвал дарить женщинам беременность на 8 Марта

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выступил за то, чтобы мужчины дарили своим женщинам на 8 Марта беременность. Его слова приводит Telegram-канал Mash на Мойке.

Как подчеркнул Милонов, беременность — это «самое лучшее и незабываемое», что представитель сильного пола может подарить своей второй половинке.

«На втором месте — копия военного контракта, что вы пошли защищать Родину. Отличный подарок, потому что ваша женщина будет вами гордиться», — отметил парламентарий. В ироничной форме он добавил, что в этот день не стоит дарить мормышки, сверла, блесны и дрели.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что веселье в Международный женский день неуместно, если оно приходится на время Великого поста, однако грехом не будет поздравить прекрасную половину человечества с этим праздником.