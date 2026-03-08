Нанесен удар по портовому терминалу Одессы с ракетами и иностранными военными

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами

Контейнерный терминал в порту Одессы попал под удар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор подполья Сергей Лебедев.

Согласно информации подпольщика, в течение двух дней в терминале происходила разгрузка военных грузов, принимали грузы в том числе иностранные военнослужащие.

«Предварительно в момент удара в терминале находилось около 30 ракет. Также удар нанесен по небольшой части пограничников в порту, в которой в тот момент находилось до 10 иностранных военных и около 15 военных ВСУ», — добавил Лебедев.

Ранее российские войска нанесли масштабный удар дронами «Герань» по порту Черноморска близ Одессы. Минобороны РФ в своей дневной сводке подтвердило «нанесение поражения портовым сооружениям». По данным Shot, удар пришелся в тот момент, когда в порту принимали новые партии оружия от Запада.