Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:51, 8 марта 2026Бывший СССР

Нанесен удар по портовому терминалу Одессы с ракетами и иностранными военными

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Контейнерный терминал в порту Одессы попал под удар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор подполья Сергей Лебедев.

Согласно информации подпольщика, в течение двух дней в терминале происходила разгрузка военных грузов, принимали грузы в том числе иностранные военнослужащие.

«Предварительно в момент удара в терминале находилось около 30 ракет. Также удар нанесен по небольшой части пограничников в порту, в которой в тот момент находилось до 10 иностранных военных и около 15 военных ВСУ», — добавил Лебедев.

Ранее российские войска нанесли масштабный удар дронами «Герань» по порту Черноморска близ Одессы. Минобороны РФ в своей дневной сводке подтвердило «нанесение поражения портовым сооружениям». По данным Shot, удар пришелся в тот момент, когда в порту принимали новые партии оружия от Запада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обвинил Иран в обстреле иранской школы для девочек

    Нанесен удар по портовому терминалу Одессы с ракетами и иностранными военными

    Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в российском городе из-за атаки БПЛА

    Дмитриев рассказал о «шоковых» последствиях войны США с Ираном

    В США отреагировали на информацию о пленных американцах в Иране

    Российский губернатор сообщил о погибших из-за удара ВСУ по жилому дому

    Трамп высказался о сроках войны с Ираном

    В Нигерии террористы расправились с прихожанами РПЦ

    Трамп сделал дерзкое заявление о капитуляции Ирана

    Жители Кубы вышли на ночные протесты с кастрюлями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok