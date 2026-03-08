Названы последствия скандала с украинскими инкассаторами для Зеленского

Политолог Асафов: На фоне воровства на Украине скандал в Венгрии не отметят

Эпизод с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии вряд ли будет иметь серьезные последствия для президента Владимира Зеленского, хотя случившееся довольно показательно, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Венгрии задержали семерых граждан Украины, которые на двух фургонах везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу конфискованных денег, только когда выяснит их происхождение.

По мнению эксперта, участники политических процессов понимают, что изъятые у инкассаторов золото, евро и доллары — это буквально коррупционные деньги, незаконная финансовая операция. Кроме того, реакция Зеленского в сторону Орбана вообще находится за пределами любой дипломатической этики, добавил он.

«Но, как мне кажется, на фоне многомиллиардного воровства и коррупции на Украине этот эпизод особо отмечен не будет», — считает Асафов.

За день до инцидента Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке из-за отказа разблокировать пакет помощи ЕС в размере 90 миллиардов Евро. Венгерский премьер заявил в ответ, что не позволит нападок в адрес своей страны.